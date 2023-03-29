В Балашихе 14-летняя дочь заплатила 350 тысяч за убийство родной матери

38-летняя женщина, убитая по заказу дочери, приехала в столицу из Волгограда. Встретила парня, родила от него дочку.

Пара быстро рассталась, и мать посвятила свою жизнь ребенку. Была парикмахером, швеей, потом освоила профессию риелтора и начала неплохо зарабатывать.

Когда девочка тяжело заболела, покупала для нее дорогостоящие импортные лекарства, перевела дочь на домашнее обучение.

В 14 лет у девочки появился приятель.

Он поселился в балашихинской квартире мамы и дочки на выходные, да так и остался почти на месяц. Поначалу женщина смотрела на это сквозь пальцы, но однажды прямо попросила дочь: у парня есть своя квартира, пусть живет там.

По версии следствия, это и спровоцировало конфликт. Дочь не стала скандалить.

Она договорилась со своим сожителем и его приятелями, что заплатит им 350 тысяч рублей, накопленные мамой для поездки во Францию. 24 марта 2023 года женщина была задушена прямо у себя в квартире. Подростки завернули труп в тряпки и вынесли на помойку.

Как стало известно kp.ru, сыщики довольно быстро вычислили убийц, и те признались, кто их нанял. По российскому законодательству несовершеннолетним преступникам грозит до 10 лет колонии.