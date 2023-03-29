Нашел киллеров: 15-летний бойфренд помог школьнице в Балашихе расправиться с матерью

15-летний бойфренд помог школьнице в Балашихе расправиться с матерью. Молодой человек нанял юных киллеров – им обещали заплатить по 350 тыс. рублей.

Для исполнения убийства нашлись двое 16-летних парней. Один из них был другом бойфренда 14-летней школьницы.

Источник рассказал РЕН ТВ, что возлюбленные встречались несколько месяцев. Парень ежедневно приезжал к школьнице – иногда ему приходилось ночевать в подъезде, так как 38-летняя мать не пускала юношу в квартиру.

Накануне убийства он остался ночевать у девушки. На утро молодой человек привез школьницу к своим родным – подростки устроили праздничный обед по этому поводу, заказав роллы.

Затем возлюбленные уехали к девушке, а вернулись с ее вещами. Они улыбались и вели себя обычным образом.

Другой собеседник издания утверждает, что девочка два года мечтала убить мать. Она состояла на учете, а соседи жаловались на поведение школьницы.

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