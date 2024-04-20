В Азербайджане у него осталась неофициальная жена: бизнесмена в Балашихе могли убить из-за женской мести

Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски киллера, который расправился с бизнесменом в подмосковной Балашихе. По данным Telegram-канала Mash, убийство предпринимателя из Азербайджана могло произойти из-за женской мести.

Все дело в том, что у мужчины на родине осталась неофициальная жена. По предположению журналистов, она и могла нанять киллера для расправы над бизнесменом.

Убийца, помимо мужчины, пытался расправиться с его официальной женой, которая в момент покушения находилась в машине. Однако женщине повезло, и киллер промахнулся.

Убитый предприниматель вел бизнес вместе с официальной супругой. Вместе они ездили на работу. Продуктовой точкой, куда они направлялись, управлял сын погибшего.

Ранее сообщалось, что правоохранители расследуют убийство семьи из четырех человек в Тульской области. Гражданин Украины, совершивший преступление из-за квартиры, сбежал на родину.