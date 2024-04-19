Расправился ради квартиры: мужчина убил семью из четырех человек и сбежал на Украину

Сотрудники правоохранительных органов расследуют убийство семьи из четырех человек в Тульской области. В совершении преступления обвиняется мужчина, который сбежал на Украину. Он расправился с парой и ее двумя детьми ради квартиры, передает Telegram-канал РЕН ТВ|Новости.

Убийство было совершено в городе Алексин Тульской области. В конце декабря 2015 года гражданин Украины зарезал женщину и двух ее несовершеннолетних детей ради квартиры. После расправы он ограбил жертв.

Кроме того, в тот же день мужчина убил главу семейства, понимая, что тот обратится с заявлением в полицию. После совершения преступления обвиняемый сбежал из России на родину.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В настоящий момент фигурант находится в международном розыске.

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