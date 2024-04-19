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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 19 апреля 2024, 10:19
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Расправился ради квартиры: мужчина убил семью из четырех человек и сбежал на Украину

В Тульской области мужчина зарезал семью ради квартиры и сбежал на Украину .
Расправился ради квартиры: мужчина убил семью из четырех человек и сбежал на Украину

© Freepik

Сотрудники правоохранительных органов расследуют убийство семьи из четырех человек в Тульской области. В совершении преступления обвиняется мужчина, который сбежал на Украину. Он расправился с парой и ее двумя детьми ради квартиры, передает Telegram-канал РЕН ТВ|Новости.

Убийство было совершено в городе Алексин Тульской области. В конце декабря 2015 года гражданин Украины зарезал женщину и двух ее несовершеннолетних детей ради квартиры. После расправы он ограбил жертв.

Кроме того, в тот же день мужчина убил главу семейства, понимая, что тот обратится с заявлением в полицию. После совершения преступления обвиняемый сбежал из России на родину.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В настоящий момент фигурант находится в международном розыске.

Ранее в Санкт-Петербурге азербайджанец зарезал 27-летнюю жену. Мужчина решился на преступление из ревности.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал РЕН ТВ|Новости
Автор:Артем Хохлов
Теги:
убийство
семья
квартира