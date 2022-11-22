В Австралии женщину семь раз изнасиловали во сне и записали это на камеру

В Австралии в городе Мельбурн женщина обнаружила видео со своим изнасилованием. Их заснял ее бойфренд, пока она спала.

Ролики были загружены в почте мужчины, он пересылал их со своего личного адреса на рабочий. Австралийка решила проверить компьютер возлюбленного из подозрений в измене, однако была просто шокирована, когда узнала, что ее 34-летний партнер насиловал ее во сне.

Видео были засняты от первого лица. Всего мужчина переслал на почту девять файлов. После обнаруженного женщина долго не могла прийти в себя. Она почувствовала себя униженной и опозоренной. В итоге жительница Австралии обратилась в полицию и заявила на своего молодого человека.

Преступника арестовали. Правоохранительным органам удалось выяснить, что мужчина изнасиловал партнершу 7 раз и 21 раз подверг действиям сексуального характера без ее согласия. Бывший бойфренд пострадавшей свою вину признал. Дело находится на предварительном слушании.

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