17:01, 16 ноября 2022
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Охранник московского кафе изнасиловал девушку на рабочем месте
Москвичка обвинила охранника одного из столичных заведений в изнасиловании. Инцидент произошел в ночь на 13 ноября.
Девушка сообщила, что пошла в кафе «Сыто-Пьяно» на Комсомольском проспекте. Там у нее произошел конфликт с охранником заведения. Они громко выясняли отношения, после чего мужчина силком затащил ее в подсобное помещение и жестоко надругался.
После произошедшего москвичка решила обратиться в правоохранительные органы, чтобы наказать преступника. Сейчас следствие занимается этим делом и проверяет показания пострадавшей.
Ранее стало известно о попытке изнасилования 14-летней девочки собственным отцом. Мужчина совершил попытку надругательства над дочерью, пока та принимала ванну.
Источник фото:Gettyimages
Источник:РЕН ТВ
Автор:Анна ЧеченковаТеги: