Охранник московского кафе изнасиловал девушку на рабочем месте

Москвичка обвинила охранника одного из столичных заведений в изнасиловании. Инцидент произошел в ночь на 13 ноября.

Девушка сообщила, что пошла в кафе «Сыто-Пьяно» на Комсомольском проспекте. Там у нее произошел конфликт с охранником заведения. Они громко выясняли отношения, после чего мужчина силком затащил ее в подсобное помещение и жестоко надругался.

После произошедшего москвичка решила обратиться в правоохранительные органы, чтобы наказать преступника. Сейчас следствие занимается этим делом и проверяет показания пострадавшей.

Ранее стало известно о попытке изнасилования 14-летней девочки собственным отцом. Мужчина совершил попытку надругательства над дочерью, пока та принимала ванну.