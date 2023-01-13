В Австралии двое подростков хотели ограбить дом, но нарвались на боксера

В Австралии в городе Голд-Кост профессиональный боксер-тяжеловес Кейси Касуэлл прогнал подростков, которые, по его мнению, пытались вломиться и обокрасть его дом. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Sun.

В одно прекрасное утро боксер находился у себя дома и заметил на улице двух подростков в толстовках с капюшонами, по его мнению, они вели себя подозрительно. На камерах видеонаблюдения было видно, что неизвестные обошли автомобиль спортсмена и начали заглядывать через забор.

Касуэлл подумал, что они хотят его ограбить и выскочил без рубашки на улицу, выкрикивая ругательства. Грабители еле унесли ноги.

«Каждый на месте Кейси поступил бы так же. Вот так нужно обращаться с крысами, которые пытаются проникнуть в твой дом», – написал в соцсети коллега и друг Касуэлла Демси МакКин.

По его словам, один из подростков был чуть старше и держал в руках нож. Также Маккин утверждал, что пара была замечена в районе, который является одной из «самых приятных» частей района.

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