Уборщики по найму вынесли из квартиры все драгоценности под видом мешка с мусором

В канун Нового года владелец одной из московских квартир собрался отъехать по делам.

Москвич решил использовать ситуацию для того, чтобы подготовить жилище к праздникам.

Он связался с клининговым агентством, сообщил, что вернется не ранее, чем через два дня.

И передал сотруднику дубликат ключей.

Вернувшись, мужчина обнаружил, что квартира действительно убрана, однако, проверив шкатулку с драгоценностями, убедился, что они пропали.

Прибывшим на место сотрудникам полиции потерпевший сообщил, что третьего дубликата ключей не существует и в квартиру не мог проникнуть никто, кроме нанятого профессионального уборщика.

Проблема заключается в том, что возбуждение дела о краже, в данном случае, возможно лишь при условии, если владелец ювелирных изделий предоставит следствию доказательства существования колец и цепочек.

То есть чеки на их приобретение или документы о дарении. Подтверждением факта кражи могут стать и данные видеокамеры.

Располагает ли потерпевший необходимым набором доказательств не сообщается.