В Астраханской области двухлетняя девочка провалилась в дыру на детской площадке

В Астраханской области двухлетняя девочка пострадала во время игры на детской площадке. Ребенок провалился в дыру. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, на площадке в Ахтубинске малышка находилась вместе с 35-летним отцом. Мужчина снимал, как дочь резвилась на горках, как вдруг на его глазах она упала. Оказалось, что в строении в детской зоне не хватало досок, из-за чего образования дыра, куда и провалился ребенок.

После случившегося девочку отвезли в больницу. Серьезных травм ей удалось избежать. Отмечается, что несовершеннолетняя только разодрала губу.

Родители пострадавшей намерены обратиться в прокуратуру, чтобы восстановить все детские площадки в городе. Они утверждают, что многие игровые зоны требуют ремонта или замены.

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