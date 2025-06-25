Употребил наркотики и «шлифанул» их виски: появились новые детали в деле о нападении на ребенка в Шереметьево

Мужчина, швырнувший двухлетнего ребенка о пол в аэропорту Шереметьево, перед нападением употребил наркотики и выпил три бутылки виски. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как сообщают авторы канала, покалечившим малыша неадекватом оказался 31-летний гражданин Белоруссии. В тот день он летел из Каира, где был на заработках. За границей мужчина монтировал металлоконструкции на объекте. После окончания проекта он полетел домой, к жене и двум детям.

На допросе в полиции он признался, что в московском аэропорту перед возвращением к родным он употребил купленные им на каирском рынке запрещенные вещества и «шлифанул» их тремя бутылками виски. После чего окончательно потерял связь с реальностью и напал на чужого ребенка.

Зачем он это сделал, мужчина объяснить не смог. Во время беседы с правоохранителями он все еще находился в нетрезвом состоянии. Более того, стало известно, что у себя на родине, в Белоруссии, он ранее был судим за оборот наркотиков. Подмосковный Следком ходатайствует в суде о его аресте.

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