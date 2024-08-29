В Астрахани установили личности организаторов и участников «голой» вечеринки. Об этом сообщает ТАСС.

В конце августа в Астрахани прошла «голая» вечеринка, которая изначально задумывалась в «техасском» стиле. По информации источника, полиция установила личности организаторов и участников мероприятия. На них составлены административные протоколы, которые предусматривают штрафы и арест до 15 суток.

Сообщается, что один из организаторов — 44-летний мужчина, который ранее был осужден за совершение тяжких преступлений.

«Он заранее пригласил на вечеринку актеров, которые должны были принять участие в конкурсе под видом обычных гостей. Но мероприятие пошло не по плану, и вместе с приглашенными танцорами на сцену вышли обычные гости заведения, которые также заранее знали о проведении конкурса», — сообщает источник.

Среди участников вечеринки были девушки 2000 года рождения и 2002.

Также к административной ответственности будет привлечен ведущий мероприятия 1979 года рождения.

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