В Астрахани установили личности организаторов и участников «голой» вечеринки
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В Астрахани установили личности организаторов и участников «голой» вечеринки. Об этом сообщает ТАСС.
В конце августа в Астрахани прошла «голая» вечеринка, которая изначально задумывалась в «техасском» стиле. По информации источника, полиция установила личности организаторов и участников мероприятия. На них составлены административные протоколы, которые предусматривают штрафы и арест до 15 суток.
Сообщается, что один из организаторов — 44-летний мужчина, который ранее был осужден за совершение тяжких преступлений.
«Он заранее пригласил на вечеринку актеров, которые должны были принять участие в конкурсе под видом обычных гостей. Но мероприятие пошло не по плану, и вместе с приглашенными танцорами на сцену вышли обычные гости заведения, которые также заранее знали о проведении конкурса», — сообщает источник.
Среди участников вечеринки были девушки 2000 года рождения и 2002.
Также к административной ответственности будет привлечен ведущий мероприятия 1979 года рождения.
Подробности про «голую» вечеринку в Астрахани читайте в этой новости.