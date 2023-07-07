«Девочка говорила, что ей больно»: охранника детского сада в Мытищах заподозрили в приставании к воспитанницам
В Мытищах девочка рассказала родителям, что совершил с ней охранник детского сада в кустах.
Фото: Freepik
В Мытищах 64-летнего охранника детского сада заподозрили в приставаниях к детям. Одна из воспитанниц рассказала родителям, что совершил с ней мужчина в кустах.
Подробности приводит сайт mk.ru.
5 июля охранник, который работает в дошкольном учреждении больше года, пригласил трех девочек в кусты и угостил малиной. Затем двоим несовершеннолетним он велел уйти. В отношении третьего ребенка были совершены действия сексуального характера, пишет издание.
Девочка говорила мужчине, что ей больно, но это его не остановило. Выяснилось, что воспитанница дважды становилась его жертвой – первый эпизод произошел 4 июля.
После произошедшего ребенок все рассказал родителям. Известно, что у девочки тяжелая психологическая травма.
О работавшем охраннике известно, что он родом из Мордовии, работал вахтовым методом. У мужчины есть свои дети и внуки.
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