В Армавире голый мужчина с бубном исполнил обряд, транслируя выступление в соцсетях

В Армавире пожаловались на голого мужчину, который танцевал в городской роще с бубном и транслировал все в прямом эфире в соцсетях. Жители обеспокоены, что выходки неизвестного могли увидеть дети.

О странном обряде мужчины сообщил Telegram-канал ЧП Армавир. Как пишет источник со ссылкой на читателей, ритуальный обряд происходит на берегу Кубани.

Жители захотели, чтобы история получила огласку – они считают, что мужчину нужно привлечь к ответственности.

Обнаженный мужчина проделывал все не первый раз. Как пишут жительницы, он «загадочный» и «симпатичный», «но свою энергию направляет далеко не туда, куда бы следовало», говорится в одном из комментариев.

Ранее мы писали, как в Санкт-Петербурге женщина показала голую грудь водителю, который остановился, пропуская ее в нескольких метрах от пешеходного перехода. Россиянка сделала этот жест в знак благодарности и продолжила путь. Уточняется, что женщина была в приподнятом настроении.