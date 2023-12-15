В Архангельской области мужчина задушил сожительницу из-за звонка от бывшего

В Архангельской области мужчину приговорили к 7-ми годам заключения за убийство сожительницы. Он задушил женщину после того, как ей позвонил бывший возлюбленный. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России.

Как стало известно, преступление было совершено еще летом 2023 года. 8 июня россиянин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на свою избранницу. Агрессия мужчины была вызвана тем, что в его присутствии ей позвонил экс-бойфренд, и она приняла вызов. На почве ревности сожитель задушил женщину на кровати, а после на допросе признал свою вину.

Ломоносовский районный суд города Архангельска назначил преступнику наказание в виде 7-ми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее на Сахалине 26-летнего мужчину убили и сбросили его тело с моста в реку. Предположительно, с ним расправился знакомый, который приходил к нему в гости для распития алкогольных напитков. В ходе застолья мог произойти конфликт, который и закончился смертью одного из участников.