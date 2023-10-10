Подозревают брата: 14-летнюю школьницу задушили и спрятали ее тело в багажнике

В Черниковке нашли мертвой 14-летнюю девочку. Ее тело было обнаружено в багажнике машины. По предварительным данным, школьницу задушили, и сейчас одним из подозреваемых является ее сводный брат. Об этом сообщает Ufa1.ru со ссылкой на МВД Башкирии.

Как стало известно, к правоохранителям обратилась мать подростка. Она рассказала, что потеряла дочь и не могла ее найти. Тогда она пошла в полицию, а уже утром было найдено тело девочки в автомобиле. Есть информация, что ее задушили.

Одним из подозреваемых на данный момент проходит сводный брат погибшей. Его ищут, так как он перестал выходить на связь после случившегося. Известно, что парень совершеннолетний. Других подробностей пока нет.

Обстоятельства смерти школьницы все еще выясняются. Проводятся проверки.

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