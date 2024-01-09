В Аргентине застрелили 40-летнего российского программиста на пороге дома

В Аргентине, в городе Буэнос-Айресе, был убит 40-летний программист из России. Его застрелили при попытке ограбления. Об этом сообщает Infobae.

На данный момент известно, что нападение на россиянина было совершено в воскресенье, 7 января, прямо на пороге его дома, в котором он проживал вместе с беременной супругой. Четверо злоумышленников совершили налет, в ходе которого использовали огнестрельное оружие.

По словам соседей, программист пытался сопротивляться, именно поэтому с ним и расправились. Выстрелив жертве в грудь, преступники скрылись на мотоциклах. А пострадавший скончался уже в местной больнице.

«Скорую пришлось долго ждать. Когда она наконец приехала, врач осмотрел его и сказал, что ничего не может сделать. Они его увезли», - рассказал очевидец.

Пока злоумышленников задержать не удалось, однако была установлена личность главного подозреваемого. После нападения он попытался продать мотоцикл, который попал на камеру видеонаблюдения.

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