В апреле нельзя было подниматься: молодой и здоровый россиянин умер на Шри-Ланке после экскурсии на гору

На Шри-Ланке скончался 37-летний турист из России, который поднялся на священную гору. До посещения достопримечательности он был здоров. Местные жители и целители утверждают, что в апреле подниматься было нельзя – Будда мог покарать туриста.

Мужчина почувствовал себя плохо после подъема в гору. Его едва довезли до больницы, но никакая помощь врачей не помогла.

Остальные члены группы, с которыми он поднимался на гору, чувствуют себя хорошо. Они утверждают, что утром в роковой день турист был полон сил.

Житель города рассказал, что подниматься после апрельского полнолуния нельзя – оно было 5 апреля. «До него Будда исцеляет, а на убывающей апрельской луне начинает карать», - уточнил житель.

Несмотря на это, гиды продолжают водить туда туристов в любое время.

Экскурсия, в которой участвовал российский турист, довольно сложная. Подъем занимает от 8 часов: нужно пройти 5200 ступеней вверх и вниз.

Целители считают, что причиной смерти могла стать гипоксия, а «при горной болезни где тонко, там и рвется». Нельзя подниматься тем, кто накануне выпивал или курил, а также парился в бане. Запрещено восхождение туристам, которые приехали менее 7 дней назад.

Терапев Андрей Смирнов согласен с мнением ланкийских целителей. Он рассказал сайту mk.ru, что риск гипоксии повышается, если подъем совершается быстро, без акклиматизации, при недостаточном питании и наличии хронических заболеваний.

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