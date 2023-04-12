Перестали работать органы: знаменитый писатель Эдуард Багиров умер в 47 лет

Знаменитый писатель Эдуард Багиров ушел из жизни в 47 лет. Об этом первым сообщил Telegram-канал Varlamov News со ссылкой на два источника из его окружения.

В сообщении говорилось, что последнюю неделю автор был в коме. У него перестали работать все органы.

Telegram-канал Mash уточнил, что писателя госпитализировали еще 1 апреля. У Багирова было желудочно-кишечное кровотечение.

Пятый канал узнал, что писатель попал в столичную больницу с жалобами на жуткие боли в брюшной полости. При поступлении он находился в тяжелом состоянии. По информации издания, у него могло быть внутреннее кровотечение.

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