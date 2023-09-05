Отец разложил ядовитые таблетки в доме: новорожденный умер, надышавшись отравой для мышей

На Кубани отец полуторамесячного ребенка разложил таблетки от мышей по всему дому, а наутро новорожденному стало плохо. Его госпитализировали – в итоге пары яда стали для малыша смертельными.

Подробности сообщает сайт kp.ru.

Трагедия случилась в станице Новолеушковской. Молодые родители собирались уничтожить грызунов в доме и использовали таблетки, яды которого относятся к первому классу опасности.

По факту гибели их ребенка от паров яда возбуждено уголовное дело. Пока неясно, кого нужно привлекать к ответственности – в обстоятельствах смерти новорожденного разбираются СК и прокуратура.

Идут допросы родственников и медперсонала, оценивается своевременность оказания помощи младенцу, изъяты медицинские документы.

Ранее мы писали, что двухлетняя девочка в Санкт-Петербурге отравилась таблетками из домашней аптечки и попала в больницу.