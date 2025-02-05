В Африке полторы сотни женщин были изнасилованы и сожжены заживо в тюрьме

В конголезском городе Гома более сотни женщин были изнасилованы, а затем сожжены заживо после вторжения в него повстанцев. О страшном злодеянии рассказывает The Daily Mail.

По данным издания, погибшими стали узницы местной тюрьмы. Мятежники, поддерживаемые Руандой, ворвались в здание и устроили бои с охранявшими его подразделениями армии Конго. В ходе противостояния многие из заключенных, заблокированных в женском крыле, подверглись половому насилию со стороны нападавших. После начался пожар, в котором заключенные сгорели дотла.

В то же время, по данным ООН, тысячи мужчин смогли сбежать из тюрьмы из-за того, что находились в другой части постройки.

«Был крупный побег из тюрьмы, в котором сбежало 4000 заключенных. В той же тюрьме находилось несколько сотен женщин… Их всех изнасиловали, а затем подожгли женское крыло. Все они впоследствии погибли», — приводит The Daily Mail слова замглавы миротворческих сил в стране Вивиан ван де Перре.

По имеющимся данным, были убиты по меньшей мере 141 заключенная женщина, а также 28 маленьких детей, которые содержались под стражей вместе со своими матерями.

В настоящий момент город, в котором проживает миллион человек, находится под полным контролем повстанцев.

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