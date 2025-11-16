В аэропорту Уфы пьяный мойщик продырявил самолет стремянкой

Нетрезвый мойщик продырявил стремянкой самолет в аэропорту Уфы. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Во время работы мужчина повредил хвостовую часть воздушного судна авиакомпании Utair, используя стремянку. В результате на обшивке лайнера образовались сквозная пробоина и вмятина.

Инцидент произошёл в День народного единства, 4 ноября. Для восстановления самолёта потребовалась неделя ремонтных работ, что привело к значительным финансовым потерям авиакомпании.

От должностей отстранены как непосредственный виновник происшествия, так и его бригадир. Расследование обстоятельств инцидента продолжается.

