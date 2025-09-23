У россиянина началась эпилепсия при посадке в самолет после того, как при нем умер один из пассажиров

47-летний мужчина скончался при посадке в самолет, который вылетал из Уфы в Иркутск. После этого другому пассажиру стало плохо, и у него случился приступ эпилепсии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, рейс должен был состояться 23 сентября. Когда была объявлена посадка, один из людей, собиравшийся вылетать в Иркутск, почувствовал недомогание. Экипаж вызвал медиков, однако помочь мужчине не смогли. Он умер.

За попытками спасти пассажира наблюдал другой россиянин. После смерти мужчины ему тоже стало плохо, и у него случился приступ эпилепсии. Его состояние на данный момент не уточняется. А еще один пассажир, видя, что происходило на посадке, пережил сильный стресс и решил вовсе отказаться от полета.

В итоге после смерти мужчины самолет все же вылетел в Иркутск. В девять утра по московскому времени он пролетал над Байкалом.

