Москвич умер после недельного запоя с экс-футболистом «Динамо», об этом пишет ИА Регнум.

Житель Москвы по имени Олег за неделю до своей смерти отправился в гости к бывшему футболисту «Динамо» Михаилу Жаринову. Там мужчины стали распивать спиртные напитки. Отмечается, что Олег перестал выходить на связь с близкими еще 9 декабря.

На следующий день в квартиру к Жаринову приехал брат мужчины, который и обнаружил тело родственника. По словам Михаила, он даже не понял, что его знакомый умер. В какой-то момент после очередной бутылки спиртного Олег затих и его знакомый подумал, что тот уснул.

«В квартире на улице Наро-Фоминской скончался 49-летний мужчина. Предварительная причина смерти сердечно-сосудистая недостаточность. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти», — сообщили в правоохранительных органах.

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