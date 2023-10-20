В аэропорту Иркутска пассажирке не позволили покормить пятимесячного сына

Сотрудники аэропорта в Иркутске не пустили в комнату матери и ребенка пассажиров с пятимесячным малышом, прилетевших рейсом из Москвы. По словам матери младенца, ей запретили воспользоваться помещением для кормления сына и смены подгузника.

Как пояснили представители воздушной гавани, комната матери и ребенка предназначена только для пассажиров, ожидающих вылета. Для прилетевших в Иркутск такой возможности нет.

«Сотрудники действовали согласно стандартам, с которыми можно ознакомиться на сайте аэропорта», - заявили Kp.ru в пресс-службе аэропорта.

При этом там подчеркнули, что требования прилетевшей из Москвы семьи в итоге были выполнены.

После случившегося пострадавшая семья написала заявление в полицию. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура начала проверку, по итогам которой станет ясно, законны ли правила аэропорта, запрещающие прилетевшим пассажирам пользоваться комнатой матери и ребенка.

Ранее мы писали, что на борту самолета, следовавшего из Москвы в Барнаул, умерла 50-летняя пассажирка. Женщина начала задыхаться во время полета. Бортпроводники попытались оказать ей первую помощь, но результата не было.