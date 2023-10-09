В аэропорту Домодедово во время досмотра багажа взорвалась свето-шумовая граната

В аэропорту Домодедово произошло ЧП из-за пассажира с опасным грузом. Во время досмотра на рентгеновском сканере в чемодане одного из путешественников обнаружили предмет, напоминающий гранату.

По данным Telegram-канала Mash, в зону досмотра сразу же были вызваны сотрудники полиции, которые выяснили, что в чемодане находится свето-шумовая граната. При этом в ходе разбирательства с владельцем багажа боеприпас внезапно взорвался. В результате инцидента никто не пострадал.

«Мужчину, уже без лишних разговоров, отвели в участок для разбирательств», — говорится в сообщении.

Выяснилось, что владельцем чемодана оказался 54-летний мужчина, который ранее уже привлекался к ответственности за незаконное хранение оружия и боеприпасов.

Как уточнили «Страстям» в пресс-службе аэропорта Домодедово, при проведении досмотра инспектором транспортной безопасности на входной группе в вещах одного из пассажиров был обнаружен предмет, похожий на ручную гранату. При осмотре выяснилось, что граната не боевая — имитация — и используется для игры в страйкбол. После чего устройство сработало в руках пассажира. На работу аэропорта данный инцидент не повлиял.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге детская игрушка в виде гранаты взорвалась в руках у ребенка. Инцидент произошел в квартире дома на Пискаревском проспекте в Калининском районе города. В результате происшествия мальчик получил незначительную травму руки. Предположительно, хлопок произошел из-за батарейки.