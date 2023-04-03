В аэропорт Екатеринбурга доставили 7397 доз спермы из Таджикистана

В аэропорт Кольцово привезли 54 партии спермы из Таджикистана. Об этом сообщается на сайте URA.RU со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора.

Данный генетический материал принадлежит быкам-производителям. Далее он пойдет для разведения крупного рогатого скота в хозяйства Свердловской, Тюменской, Челябинской области и Башкирии.

«Второго апреля через аэропорт Кольцово для хозяйствующих субъектов Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и Республики Башкортостан поступило 54 партии замороженного генетического материала быков-производителей в количестве 7397 доз», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что материал перевозится в специально таре – так называемых сосудах Дьюара. Материал там может храниться долгое время в состоянии глубокой заморозки.

Подчеркивается, что во время ветеринарной проверки специалистами никаких нарушений не выявлено.

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