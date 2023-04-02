Ученые доказали, что мужчины систематически преувеличивают размер полового члена

Любопытные исследования с предсказуемыми результатами опубликовали социологи одного из европейских университетов.

Оказалось, что из таких критериев мужественности как рост, размер полового члена и вес, мужчины, в большинстве своем, склонны завышать данные первых двух показателей.

Как сообщает Газета.Ru, в исследовании принимало участие около двухсот мужчин из Нидерландов.

Каждому было поручено заполнить соответствующую анкету и вписать данные обозначенных характеристик.

Примечательно, что свой вес участвующие в опросе мужчины не завышали, в то время как рост и размер пениса, напротив, у фокус-группы внезапно оказались больше по сравнению со средним значением по стране.

Исследователи склоняются к выводу, что такое поведение обусловлено стремлением мужской части населения повысить свою самооценку.