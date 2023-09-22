17:53, 22 сентября 2023
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В Адыгее мужчина три месяца бил сына сожительницы палкой по голове и туловищу
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В Адыгее задержали мужчину, который три месяца избивал сына сожительницы деревянной палкой. В результате четырехлетний мальчик попал в больницу.
Подробности сообщает РЕН ТВ.
Истязания длились с мая по июль. Мужчина бил несовершеннолетнего по голове и туловищу.
Когда мальчика госпитализировали, сожитель матери сбежал – он опасался расплаты. Полиция нашла и задержала его в Краснодаре. Суд арестовал злоумышленника.
Ранее сообщалось, что в Новой Москве сожитель матери приставал к падчерице в течение семи лет. Сейчас девочке 16-ть. Издевательства длились с 2014 по 2019 годы. Когда мать обо всем узнала, обратилась в полицию. В настоящее время проводится расследование. Мужчина задержан: ему 46 лет, работает водителем металлобазы.