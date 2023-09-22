В Адыгее мужчина три месяца бил сына сожительницы палкой по голове и туловищу

В Адыгее задержали мужчину, который три месяца избивал сына сожительницы деревянной палкой. В результате четырехлетний мальчик попал в больницу.

Подробности сообщает РЕН ТВ.

Истязания длились с мая по июль. Мужчина бил несовершеннолетнего по голове и туловищу.

Когда мальчика госпитализировали, сожитель матери сбежал – он опасался расплаты. Полиция нашла и задержала его в Краснодаре. Суд арестовал злоумышленника.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве сожитель матери приставал к падчерице в течение семи лет. Сейчас девочке 16-ть. Издевательства длились с 2014 по 2019 годы. Когда мать обо всем узнала, обратилась в полицию. В настоящее время проводится расследование. Мужчина задержан: ему 46 лет, работает водителем металлобазы.