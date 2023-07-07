В Ачинске полиция разыскивает мужчину, изнасиловавшего девушку днем на кладбище

В Ачинске сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который изнасиловал местную жительницу на кладбище.

Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел 22 июня около 16 часов. Девушка пришла на кладбище, чтобы посетить могилу умершего друга. Там ее и встретил насильник.

После случившегося она была найдена на одной из обочин возле кладбища. Проезжающий мимо водитель отвез напуганную девушку в полицию, где она написала заявление и составила фоторобот.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело, а снимок подозреваемого отправлен во все наружные наряды.

Разыскиваются два мужчины — преступник и водитель авто, который привез девушку. Сотрудники полиции хотят привлечь второго к помощи следствию.

Ранее мы писали, что в Москве мужчина напал на 17-летнюю девушку в лесу и попытался изнасиловать ее. На помощь пришла собака хозяйки, она кинулась на насильника, и мужчине пришлось уйти.