Хватал за руки и трогал под одеждой: мужчина попытался изнасиловать 17-летнюю девушку

В Москве мужчина напал на 17-летнюю девушку в лесу и попытался изнасиловать ее. Однако собака спасла хозяйку.

Незнакомец подошел к девушке, которая гуляла с собакой, и сообщил, что заблудился. Мужчина расспрашивал девушку, откуда она, а вскоре попросил помочь добраться в Люберцы.

Неожиданно злоумышленник начал хватать девушку за руки, совершил попытку потрогать ее под одеждой и предложил интим. Испуганной девушке удалось вырваться, она убежала, но мужчина ее догнал.

На помощь пришла собака хозяйки, она кинулась на насильника, и мужчине пришлось уйти. Девушка вернулась домой и сразу рассказала все матери. Отмечается, что полиция разыскивает нападавшего.

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