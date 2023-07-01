Хватал за руки и трогал под одеждой: мужчина попытался изнасиловать 17-летнюю девушку
112: мужчина попытался изнасиловать 17-летнюю девушку в лесу в Москве.
В Москве мужчина напал на 17-летнюю девушку в лесу и попытался изнасиловать ее. Однако собака спасла хозяйку.
Незнакомец подошел к девушке, которая гуляла с собакой, и сообщил, что заблудился. Мужчина расспрашивал девушку, откуда она, а вскоре попросил помочь добраться в Люберцы.
Неожиданно злоумышленник начал хватать девушку за руки, совершил попытку потрогать ее под одеждой и предложил интим. Испуганной девушке удалось вырваться, она убежала, но мужчина ее догнал.
На помощь пришла собака хозяйки, она кинулась на насильника, и мужчине пришлось уйти. Девушка вернулась домой и сразу рассказала все матери. Отмечается, что полиция разыскивает нападавшего.
Ранее мы писали, что мужчина приковал 14-летнего сына приятеля к бетонному кольцу в лесу.