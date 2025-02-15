Россиянин похитил немую школьницу и привел домой к жене: подробности преступления

Житель Екатеринбурга похитил 15-летнюю немую девочку, которая ждала своего отца в автомобиле у магазина. Мужчину нашли, он находился в неадекватном состоянии, сообщил РЕН ТВ начальник пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.

По его словам, подозреваемый увидел девочку, открыл дверь автомобиля, взял ее за руку и увел к себе домой.

«Девочка найдена. Она жива и доставлена в больницу на обследование. Внешних признаков криминала на ее теле оперуполномоченные не обнаружили», – сказал Горелых.

В настоящее время похититель ребенка задержан, возбуждено уголовное дело. На допросе он пояснил свой поступок тем, что девушка ему понравилась.

Как оказалось, мужчина привел подростка с особенностями здоровья домой, где его ждала жена. Женщина сразу же выставила незнакомку за дверь. В результате школьница всю ночь каталась в лифте, а утром дошла до аптеки, откуда фармацевт вызвала скорую помощь.

Ранее ревнивый житель города Кизел Пермского края организовал взрыв в квартире своей возлюбленной. Мужчина зашел в квартиру 51-летней жительницы и порезал ей ножом резиновый шланг на газовой плите. В результате произошел хлопок и началось возгорание на 18 квадратных метрах.