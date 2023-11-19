В Ачинске друг 12-летнего школьника признался, что убил его топором

В убийстве 12-летнего школьника из Ачинска признался его одноклассник. Юноша рассказал об обстоятельствах случившегося следователям. Подробности публикует ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

17 ноября школьник пропал без вести. Правоохранители сразу же приступили к поискам и обнаружили тело ребенка с признаками насильственной смерти спустя сутки в реке Мазулька в окрестностях Ачинска.

Позже следователи выяснили, что мальчик пришел к однокласснику в гости. Между ними случился конфликт — погибший начал оскорбительно выражаться в адрес сверстника. В итоге подросток ударил товарища топором по голове.

«После осознания содеянного, подросток, совершивший убийство, вынес тело мальчика в огород, погрузил в тележку, вывез к реке Мазулька и сбросил тело в воду», — пояснили в пресс-службе ведомства.

На месте происшествия следователи обнаружили следы крови и одежду одноклассника погибшего.

Также в СМИ появилась информация, что к убийству ребенка может быть причастен отчим одноклассника погибшего. Но эта версия не подтвердилась.

Ранее в Индии на термальных источниках нашли тела двух российских туристов и записку. По данным полиции штата Химачал-Прадеш, погибшему мужчине было 37 лет, девушке — 21 год.