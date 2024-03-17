В Абакане арестован мужчина, напавший на знакомого с топором из-за карточного долга

В Абакане суд арестовал 33-летнего мужчину, который несколько раз ударил знакомого по голове обухом топора из-за карточного долга. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Хакасия, пишет РЕН ТВ.

«Мужчине предъявлено обвинение. Сегодня судом по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве.

Как удалось выяснить, подозреваемый уже имеет непогашенную судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

На данный момент пострадавший уже перенес операцию, состояние его здоровья оценивается как тяжелое.

Напомним, подозреваемого задержали 15 марта. По информации следователей, два жителя Тывы приехали в Абакан, чтобы получить от подозреваемого 10 тысяч рублей, которые он проиграл в карты. Однако житель Хакасии взял нож и погнался за знакомыми, а затем схватил топор и избил им одного из мужчин.

В отношении напавшего мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее сообщалось о том, что в Воронежской области местный житель с топором ворвался в больницу и потребовал излечить его от алкоголизма.