В 2021 году его зажег участник Великой Отечественной войны: вандалы приготовили яичницу на Вечном огне

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают хулиганов, которые осквернили мемориал, посвященный памяти участников Великой Отечественной войны, в Долгодеревенском Челябинской области. Неизвестные приготовили на нам себе поесть, передает местное издание «Сосновская нива».

По информации журналистов, сотрудники администрации обнаружили, что мемориал «Защитникам Отечества» подвергся осквернению во время планового обхода территории 25 августа. На звезде, где обычно горит Вечный огонь, вандалы приготовили яичницу. Поблизости от места осквернения нашли обугленный шпагат.

Вечный огонь в этом месте зажгли участник Великой Отечественной войны Григорий Скрипов и глава района. Хулиганом, его потушившим, грозит за содеянное уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае облили краской и подожгли могилу участника СВО. Это произошло во второй раз за год.