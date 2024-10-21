В 16 лет ждет второго ребенка: в Екатеринбурге полиция заинтересовалась ранней беременностью девушки

В Екатеринбурге 16-летняя девушка оказалась беременна вторым ребенком. Этим фактом заинтересовалась полиция, начата проверка.

По данным E1.ru, вместо школы несовершеннолетняя девушка воспитывает первого малыша, а теперь ждет второго. По информации издания, отцу детей 17 лет. Он является родственником цыганского барона.

Источник сообщил изданию, что пара сожительствует, брак не зарегистрирован.

«У ПДН возникли вопросы», - сообщил собеседник.

По его словам, если будет доказано, что родители не имеют претензий и все произошло добровольно, молодому человеку ничего не грозит.

«Свадьбу их долго согласовывали», — сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно, что в Москве 42-летний родственник изнасиловал восьмилетнюю племянницу.