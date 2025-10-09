«Узнали из новостей»: семья пропавшего в Турции российского пловца отреагировала на прекращение его поисков

Мама пропавшего во время заплыва через Босфор Николая Свечникова отреагировала на информацию, что ее сына прекратили искать. Накануне стало известно, что поиски россиянина не принесли результатов.

В разговоре с Kp.ru Галина Свечникова рассказала, что узнала о прекращении поисков из новостей. Информация оставила их семью «немножко шокированной».

«Узнали из новостей. Потом дозвонились до адвоката, он сказал, что у него такой информации нет, и что сегодня-завтра у него будет встреча с Алексеем Ивановым (временный поверенный в Турции — прим. ред.). Тогда все прояснится. Пока он не подтверждает это. Как он с ним пообщается, то тогда и будет информация», — поделилась женщина.

Напомним, 29-летний Николай Свечников пропал в Турции 24 августа во время ежегодного межконтинентального заплыва через пролив Босфор. Российский спортсмен стал одним из 2800 участников.

У опытного пловца был разряд мастера спорта и собственная школа плавания в Москве. В столице у него осталась жена с маленьким ребенком.

Ранее мать пропавшего в Турции Свечникова заявила, что организаторы заплыва скрывают правду о его пропаже.