Жительница Суджанского района Курской области стала свидетельницей того, как украинские военные расстреляли ее соседку при эвакуации. Девушка назвала захватчиков фашистами и была ими убита, передает РИА Новости.

Очевидица поведала журналистам историю. По словам россиянки, она вместе с семьей осталась в селе и увидела страшную картину, как бойцы ВСУ и наемник жестоким образом расправились с другой жительницей.

«Та назвала их фашистами и заявила, что они хуже немцев. Девушку расстреляли — прямо на глазах у меня и ее младшей сестры. Та испугалась и убежала, что с ней произошло дальше, не знаю», — заявила свидетельница.

ВСУ совершили нападение на Курскую область 6 августа. Рассказанный женщиной случай жестокости со стороны украинских военных не единственный, который произошел за это время. Например, бойцы расстреляли беременную россиянку, которая пыталась эвакуироваться.