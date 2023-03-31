Узнали благодаря сплетням: сосед и квартирант изнасиловали 12-летнюю школьницу в Егорьевске

В Егорьевске два педофила изнасиловали 12-летнюю школьницу. Об этом стало известно благодаря сплетням.

Девочка росла с бабушкой – она оформила опеку, когда дочь лишили родительских прав. Девочка рассказала о связях с мужчинами после вызова опекунши в школу и бесед с инспекторами по делам несовершеннолетних.

Всё случилось летом прошлого года: она играла с подружками в «Правда или действие». Школьница выбрала действие, и девочки дали ей задание: взять у соседа 100 рублей.

Школьница обратилась к 48-летнему мужчине с первого этажа. Она дал денег, но только после совершения развратных действий.

Второго педофила бабушка, сама того не подозревая, привела в дом. Пенсионерка сдала 32-летнему мужчине угол, хотя он был неоднократно судим. Квартирант жил полгода и за это время несколько раз надругался над школьницей.

Она молчала, а потом поделилась с одноклассницами. В итоге новость быстро распространилась в школе.

Мужчин задержали, сообщает сайт mk.ru. По данному факту идет проверка.

Ранее сообщалось об изнасиловании мальчика в школьном туалете в Тыве. За дело взялись после шума в соцсетях, который вызвало сообщение его тети.