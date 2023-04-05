«Узнала во время схваток»: восьмиклассница в Москве родила сына и пошла учиться дальше

В Москве 14-летняя школьница родила сына от 20-летнего продавца сетевого магазина и пошла учиться дальше. Об этом сообщается на сайте mk.ru.

Отмечается, что о своей беременности школьница узнала только во время схваток. С отцом ребенка она познакомилась весной прошлого года, но отношения разладились, а о беременности девочка не догадывалась.

В одну ночь девочка пожаловалась родителям на боли в животе. Была вызвана бригада скорой помощи. Врач поставил диагноз – роды. По данным источника, новоиспеченные бабушка и дедушка были шокированы этими новостями.

Будущую маму довезли до роддома благополучно. В результате родился мальчик, но недоношенный. Его вес составил чуть более двух килограмм.

Бабушка малыша приняла решение усыновить ребенка, чтобы дочь спокойно продолжала учиться в школе. А правоохранительные органы решили разобраться в ситуации и взялись за нерадивого папашу. Они привезли его познакомиться с младенцем.

Подчеркивается, что молодой человек даже смотреть в сторону сына отказался.

Сообщается, что личность молодого отца знакома полиции, так как он, будучи несовершеннолетним, множество раз сбегал из дома, потому что не ладил с близкими.

Ранее мы писали о том, как две пьяные дамы катались на электросамокате и упали в Москву-реку на глазах у полицейских.

По словам свидетелей инцидента, недалеко от Андреевского моста дамы наехали на неровно лежащую плитку, потеряли контроль над транспортным средством, перелетели через бордюр и упали в реку вместе с электросамокатом.