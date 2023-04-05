Две пьяные дамы катались на электросамокате и упали в Москву-реку на глазах у полицейских

В Москве две нетрезвые дамы арендовали один на двоих электросамокат, потеряли управление при движении и упали в Москву-реку. Об этом сообщается на сайте mk.ru.

Отмечается, что в ночь на 5 апреля, две женщины 39 и 28 лет перебрали с алкоголем, взяли в аренду электросамокат и поехали кататься по ночной столице. Около полуночи они двигались по Фрунзенской набережной.

По словам свидетелей инцидента, недалеко от Андреевского моста дамы наехали на неровно лежащую плитку, потеряли контроль над транспортным средством, перелетели через бордюр и упали в реку вместе с электросамокатом.

К счастью, в этот же момент мимо проезжала полицейская машина. Сотрудники правоохранительных органов вытащили из воды женщин и электросамокат. Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение. У одной выявили ушиб спины и переохлаждение, у второй – ушиб поясницы и ссадину на голове. Самокат тоже достали из реки – у него повреждений не обнаружили.

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