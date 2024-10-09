Узнала, что ее отправят в рехаб: пропавшая экс-обладательница самых больших губ РФ употребляла наркотики

Близкие и волонтеры разыскивают 35-летнюю Кристину Рэй, бывшую обладательницу титула «Самые большие губы в России». Модель ушла в неизвестном направлении 10 дней назад и пропала. По данным Telegram-канала Baza, женщина употребляла наркотики. За некоторое время до исчезновения она узнала о желании близких отправить ее в реабилитационный центр.

Журналисты предполагают на основании этой информации, что Рэй может в данный момент употреблять запрещенные вещества, и поэтому не выходит на связь. Также у модели могла произойти передозировка.

Правоохранители в ходе поисков женщины нашли парня, с которым она виделась последний раз. Он тоже, по всей видимости, страдает от наркотической зависимости. Однако местоположение Кристины он назвать не смог.

Бывшая обладательница титула «Самые большие губы в РФ» бесследно исчезла в Сочи. В день исчезновения на ней были белая майка, зеленые шорты и красные кроссовки.