Попала в Книгу рекордов Гиннесса: экс-обладательница титула «Самые большие губы в РФ» бесследно исчезла

Модель Кристина Рэй, бывшая обладательница титула «Самые большие губы в РФ», бесследно исчезла в Сочи. Девушку ищут уже на протяжении 10 дней. Информации о ее местонахождении нет.

О пропаже 35-летней женщины сообщил Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края. Она исчезла еще 28 сентября. При каких обстоятельствах это произошло, пока не известно.

Рост Кристины составляет 182 см. Она имеет среднее телосложение, каштановые волосы и зеленые глаза. В день исчезновения на ней была белая майка, зеленые шорты и красные кроссовки. Модель делала операции по увеличению губ, но позже вернулась к прежней внешности, передает Ura.ru.

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