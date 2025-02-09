Незаконно получила более 1,5 млн бюджетных рублей: цыгане одолжили женщине ребенка для оформления маткапитала

Женщина незаконно получила материнский капитал в Челябинской области. Она использовала для этого чужого ребенка — из цыганского табора, передает 74.ru со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.

В осуществлении преступной схемы обвинили жительницу Кыштыма. По данным стражей порядка, женщина 1988 года рождения попросила у знакомых цыган, с которыми состоит в дружеских отношениях, ребенка. Впоследствии она выдала несовершеннолетнего за своего.

После оформления необходимых документов псевдомать получила полтора миллиона рублей. Ей приходили средства с 2015 года по 2024. Когда схема была раскрыта, то в отношении мошенницы возбудили уголовное дело. В скором времени женщина предстанет перед судом.

Ранее стали известны новые подробности похищения 13-летней тюменки. За девочкой приехали цыгане из Волгограда.