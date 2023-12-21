Уже пять дней не выходят на связь: отец с сыном пропали в тундре

В Красноярском крае потерялись мужчина и 14-летний ребенок. Пять дней назад отец поехал вместе с сыном в тундру на стойбище. С тех пор на связь они не выходят, о чем сообщает РЕН ТВ.

20 декабря женщина заявила о пропаже своего брата и его сына. Она рассказала стражам правопорядка, что мужчина уехал вместе с мальчиком на снегоходе в тундру и теперь до него невозможно дозвониться.

На данный момент их местоположение неизвестно.

«При себе у них были мобильные телефоны, которые сейчас недоступны», – передает источник.

Специалисты уже начали проводить мероприятия по розыску отца и 14-летнего мальчика.

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