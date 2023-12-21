Школьник разгромил кабинет в ответ на замечание от преподавательницы

Ученик брянской гимназии разозлился во время урока и напал на одноклассников. Подросток разгромил весь кабинет. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Все произошло примерно в 10 утра. У восьмиклассника случился нервный срыв, в результате которого он перевернул парты, накричал на других учащихся и начал выгонять всех в коридор. Сверстники попытались его успокоить, и тогда мальчик устроил драку.

12-летний подросток разозлился после замечания преподавательницы. Школьник свистел на уроке, и в какой-то момент учительница не выдержала. В ответ на ее слова мальчик пошел в атаку.

На место происшествия прибыли стражи правопорядка и психологи. Драку удалось разнять. Сейчас специалисты пытаются выяснить все детали случившегося.

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