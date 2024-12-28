Уже потратили 50 тысяч долларов: у пострадавшей в ДТП на Пхукете россиянки закончились деньги на лечение

Семейная пара из России пострадала в результате ДТП на Пхукете. Женщине грозила ампутация ноги, но местные врачи взялись за ее восстановление. Сначала страховка покрывала расходы, однако из-за дорогих операций она быстро закончилась. Теперь туристам срочно нужны деньги, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Таиландские медики сначала обнадежили пару. Они заявили, что помогут восстановить ногу и что россиянка вновь сможет ходить. Но потом стало известно, что операций, каждая из которых стоит по 559 тыс. рублей, потребуется от 4 до 5.

На данный момент туристы уже израсходовали всю страховку в размере 50 тысяч долларов. Поэтому глава семейства обратился за помощью. Дома пару ждут двое детей.

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