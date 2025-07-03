Опубликовано 03 июля 2025, 16:141 мин.
Уже общается с родителями: ребенка, которого бросили об пол в Шереметьево, перевели из реанимации в общую палату
Брошенного об пол в Шереметьево ребенка перевели из реанимации в общую палату .
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Состояние мальчика, которого бросил об пол хулиган в аэропорту Шереметьево, постепенно улучшается. Об этом говорит то, что маленького пациента перевели из реанимации, где он лежал в искусственной коме, в общую палату.
Об улучшении самочувствия двухлетнего мальчика сообщает Telegram-канал 112. По информации журналистов, ребенок уже общается с родителями и начинает есть самостоятельно.
Несмотря на положительную динамику, до полного выздоровления малыша еще далеко. Врачи предполагают, что ему потребуется не менее 2 месяцев наблюдения.
Еще совсем недавно мальчик находился в медикаментозной коме из-за тяжелого состояния и был подключен к ИВЛ. Его обидчик сейчас арестован. Его поместили на два месяца в СИЗО, пока идет расследование.