Уже общается с родителями: ребенка, которого бросили об пол в Шереметьево, перевели из реанимации в общую палату

Состояние мальчика, которого бросил об пол хулиган в аэропорту Шереметьево, постепенно улучшается. Об этом говорит то, что маленького пациента перевели из реанимации, где он лежал в искусственной коме, в общую палату.

Об улучшении самочувствия двухлетнего мальчика сообщает Telegram-канал 112. По информации журналистов, ребенок уже общается с родителями и начинает есть самостоятельно.

Несмотря на положительную динамику, до полного выздоровления малыша еще далеко. Врачи предполагают, что ему потребуется не менее 2 месяцев наблюдения.

Еще совсем недавно мальчик находился в медикаментозной коме из-за тяжелого состояния и был подключен к ИВЛ. Его обидчик сейчас арестован. Его поместили на два месяца в СИЗО, пока идет расследование.