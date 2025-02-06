Уже не раз пыталась навредить семье: за что внучка убитого экс-мэра Самары мстила родственникам

Внучка убитого экс-мэра Самары Виктора Тархова пыталась подставить мать. Об этом сообщает ИА Регнум.

Екатерина Тархова задержана по подозрению в убийстве своих дедушки, бывшего мэра Самары, и бабушки. По информации источника, россиянка и раньше пыталась навредить семье. Несколько лет назад она хотела обнародовать компромат на мать накануне приговора по делу о вымогательстве.

Источник утверждает, что Екатерина была обижена на родственницу, из-за долгов которой у семьи забрали элитную квартиру.

«Все испортил квартирный вопрос. У семьи Тарховых была элитная квартира площадью более 130 кв. м в самом центре Самары. Дедушка, Виктор Тархов, записал ее на Катю, она была собственником. Однако мама Кати Людмила влезла в многомиллионные долги под залог этой квартиры. Судебные тяжбы начались еще в 2015–2016 годах», — сообщила приятельница Екатерины.

После того, как квартиру забрали, финансовое положение семьи стало затруднительным. Родственники жили за счет накоплений Виктора Тархова. Тогда Екатерина решила отомстить матери, но ее компромат не был обнародован.

В декабре 2022 года маму Екатерины признали виновной в вымогательстве и приговорили к семи годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что у внучки экс-мэра Самары Тархова была плохая репутация в городе. Подробности читайте в этой новости.