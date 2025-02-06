Знали, что вырастет монстр: знакомые внучки экс-мэра Самары раскрыли правду о ее жизни

29-летнюю Екатерину Бельскую задержали по подозрению в убийстве дедушки, бывшего мэра Самары Виктора Тархова, и его жены. Знакомые россиянки рассказали, что у нее была очень плохая репутация в городе.

С Екатериной в одной гимназии училась Наталья Ширяева. Девушка рассказала, что отцом Бельской и зятем экс-мэра Самары был криминальный авторитет по прозвищу «Лорд». Наталья описала внучку Тархова как тусовщицу и прожигательницу жизни, которой можно было все — она могла напиться и начать переворачивать столы в ночных клубах. Тусоваться Екатерина, по словам Ширяевой, начала уже с 15 лет.

«Сейчас соцсети Екатерины закрыты, но раньше она их очень активно вела и выкладывала свои танцы с алкоголем. Ее воспитанием особо никто не занимался, просто давали ей денег», — приводит слова Натальи aif.ru.

Бельская училась в гимназии, где в основном были дети из обеспеченных семей. Но даже там девушка не смогла найти друзей — одноклассники даже желали Екатерине смерти из-за ее избалованности и высокомерности.

Наталья понимала, что из Екатерины вырастет монстр — так происходит с каждым ребенком, которому вместо внимания дают деньги.

Источники издания также уточнили, что в последнее время Бельская нуждалась в деньгах. Виктор Тархов уже не работал в мэрии и не мог похвастаться большими заработками. Екатерина выставила на продажу предметы роскоши: брендовые вещи и технику.

Ранее стало известно, что шестилетнего сына внучки экс-мэра Самары поместили в приют. Родной отец мальчика сейчас находится в Израиле.