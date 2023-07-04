Уже избивала знакомых: подросток напала на знакомую-инвалида у кинотеатра в Благовещенске
В Благовещенске школьница избила знакомую у кинотеатра.
На Зейской улице в Благовещенске девочка избила знакомую-подростка у кинотеатра. В соцсетях появилось видео.
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Амурской области.
На кадрах видно, что между подростками произошел конфликт, в ходе которого нападавшая повалила знакомую на асфальт.
Также появилась информация, что пострадавшая девочка — инвалид.
Мама виновницы заявила, что в деле разбираются сотрудники Следственного комитета. Также мать опровергла информацию об инвалидности избитой девочки.
Знакомые подростков рассказали, что школьницы давно знают друг друга, а конфликт произвел из-за сплетен. Они также поделились тем, что виновница ссоры и раньше нападала на других детей.
Еще один очевидец рассказал, что часто видел эту компанию во дворе: они лазят по стенам, поют нецензурные песни и ведут себя нагло.
По словам еще одного знакомого, зачинщица уже дважды нападала на знакомых. Первый раз в школе, второй — на улице.
В настоящий момент пострадавшая находится в больнице. Ей диагностировали сотрясение мозга.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее мы писали, что в Улан-Удэ сотрудники полиции начали проверку по факту избиения 16-летней школьницы. На нее напала группа подростков и сняла все издевательства на видео.